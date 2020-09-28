В ВОЗ назвали "возможным" то, что COVID-19 станет сезонной болезнью

28 сентября, 2020, 16:26

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью ТАСС.

"Это возможно. Честно говоря, не знаю, когда это может произойти, но я оптимист. Это значит, что я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему", - сказал он.

Ранее в организации заявили, что число смертей из-за заражения Коронавирусной инфекцией до момента начала массового использования вакцины может достичь 2 млн.