В ВОЗ назвали "возможным" то, что COVID-19 станет сезонной болезнью
28 сентября, 2020, 16:26
Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью ТАСС.
"Это возможно. Честно говоря, не знаю, когда это может произойти, но я оптимист. Это значит, что я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему", - сказал он.
- Ранее в организации заявили, что число смертей из-за заражения Коронавирусной инфекцией до момента начала массового использования вакцины может достичь 2 млн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры