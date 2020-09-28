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Espreso.tvОбществоВ ВОЗ назвали "возможным" то, что COVID-19 станет сезонной болезнью

В ВОЗ назвали "возможным" то, что COVID-19 станет сезонной болезнью


фото: reuters
Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью ТАСС.

"Это возможно. Честно говоря, не знаю, когда это может произойти, но я оптимист. Это значит, что я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему", - сказал он.

  • Ранее в организации заявили, что число смертей из-за заражения Коронавирусной инфекцией до момента начала массового использования вакцины может достичь 2 млн.

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