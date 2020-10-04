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Espreso.tvСпортСвитолина победила Гарсию и вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Свитолина победила Гарсию и вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила француженку Каролин Гарсия и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 1/8 финала украинка разобралась с 45-й ракеткой мира за 1 час и 4 минуты.

Свитолина победила Гарсию со счетом 6:1, 6:3.

В четвертьфинале украинка встретится с Надей Подорской из Аргентины, которая занимает в мировой классификации 131 позицию.

"Ролан Гаррос"

1/8 финала

4 октября

Элина Свитолина (Украина) - Каролин Гарсия (Франция) 6:1, 6:3

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