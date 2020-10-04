Свитолина победила Гарсию и вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
4 октября, 2020, 17:16
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила француженку Каролин Гарсия и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 1/8 финала украинка разобралась с 45-й ракеткой мира за 1 час и 4 минуты.
Свитолина победила Гарсию со счетом 6:1, 6:3.
В четвертьфинале украинка встретится с Надей Подорской из Аргентины, которая занимает в мировой классификации 131 позицию.
"Ролан Гаррос"
1/8 финала
4 октября
Элина Свитолина (Украина) - Каролин Гарсия (Франция) 6:1, 6:3
- Напомним, 2 октября Элина Свитолина победила россиянку Екатерину Александрову в третьем круге "Ролан Гаррос".
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