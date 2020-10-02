Свитолина победила россиянку в третьем круге "Ролан Гаррос"
2 октября, 2020, 17:23
Украинка Элина Свитолина победила россиянку Екатерину Александрову в третьем круге "Ролан Гаррос"
Об этом сообщает " Чемпион ".
Украинка победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час 42 минуты. Свитолина выполнила 2 эйса, сделала аж 6 двойных ошибок и реализовала всего 3 брейка из 8.
"Ролан Гаррос"
Третий круг
Второе октября
Элина Свитолина (Украина) - Екатерина Александрова (Россия) 6: 4, 7:5
- Напомним, 28 сентября Элина Свитолина победила россиянку Варвару Грачеву в первом круге "Ролан Гаррос".
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