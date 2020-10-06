Свитолина назвала причины сенсационного поражения на "Ролан Гаррос"

6 октября, 2020, 18:18

Украинская теннисистка Элина Свитолина назвала причины неожиданного поражения от аргентинки Нади Подорошки в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает btu.org.ua.

После поражения от 131-й ракетки мира Нади Подорошки, Элина Свитолина заявила, что это был тяжелый матч, в котором многое складывалось не в ее пользу.

"Говоря откровенно, Подорошка провела отличный матч. Чем меня удивила соперница? У Нади очень хорошее вращение, двигается она тоже достаточно хорошо. Сегодня мне не удавались и мои удары, и концентрация на своих действиях. Было много факторов, которые не давали мне нормально сконцентрироваться. Психологически я не показала себя на все 100% и это меня действительно расстроило", - сказала Свитолина.

Первая ракетка Украины добавила, что ей было трудно сосредоточиться.

"Почему сегодня мне было не очень удобно играть: у соперницы какие-то медленные удары, но вращение присутствует, плюс ветер. От нее мяча прилетали без определенной силы, но неудобным вращением и к нему было сложно приспособиться. Она также прекрасно разводила меня по углам. В конце просто потеряла свой уровень игры и дала ей возможность показать хороший теннис", - констатировала Свитолина.

Напомним, 6 октября Элина Свитолина сенсационно проиграла Наде Подорошке в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Аргентинка украинского происхождения Надя Подорошка стала третьей теннисисткой в истории, которая дошла до полуфинала турнира Большого шлема, начав борьбу в квалификации.

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