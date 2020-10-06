"Этот конфликт ни на что не повлияет": Гетманцев прокомментировал выговор Рожковой и Сологубу

6 октября, 2020, 16:17

Об этом Гетманцев заявил в эфире Еспресо.TV.

"Я вообще не знаю, почему в обществе поднялся такой шум вокруг этого мелкого, бытового абсолютно вопроса в правлении Национального банка. Пусть решают свои вопросы и ни на что этот конфликт не повлияет. Это абсолютно нормальное выяснения отношений, может и не то слово, но принятие мер трудовой дисциплины к сотрудникам Национального банка", - сказал Гетманцев.

По словам Гетманцева, НБУ является структурой "очень чувствительной к публичности" и в регуляторе действует приказ, который подписала Рожкова.

"Она подписала приказ, который распределяет полномочия по комментированию тех или иных тем в соответствии с должностными обязанностями членов правления. То есть член правления может комментировать публично темы только своих должностных обязанностей", - пояснил Гетманцев.

При этом, по его мнению, меры дисциплинарного взыскания к Рожковой и Сологубуа были применены вполне адекватно.

Гетманцев также назвал информацию о том, что Сологуб и Рожкова стоят препятствием неконтролируемой эмиссии гривни и поэтому их хотят уволить, "полной нелепостью и бредом".

"Кирилл Шевченко... неоднократно публично, достаточно четко, без всякого двойного толкования подтвердил, что никакой эмиссии, это называется неконтролируемая эмиссия, когда Национальный банк печатает деньги, чтобы, скажем так, наполнить бюджет или каким-то образом дать возможность правительству использовать эти деньги - не будет этой эмиссии. Никакой эмиссии не будет", - пидреслив Гетманцев.

Он добавил, что это последовательная позиция Шевченко, которая воспринята международными партнерами, и на которой он твердо стоит.

Напомним, 5 октября Совет НБУ объявила выговор и выразила недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".

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