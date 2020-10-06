 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Днепр-1" продлил контракт с 16-летним рекордсменом УПЛ

"Днепр-1" продлил контракт с 16-летним рекордсменом УПЛ


фото: scdnipro1.com.ua
Спортивный клуб "Днепр-1" подписал новый контракт с 16-летним полузащитником Егором Ярмолюком

Об этом сообщает официальный сайт "Днепр-1".

Новый договор подписан на три года. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Егор Ярмолюк является воспитанником днепровской "Академии". 16-летний полузащитник уже успел провести 3 матча в Украинской Премьер-лиге. Он стал самым молодым полевым игроком, который выходил в основном составе команды УПЛ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать