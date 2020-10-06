"Днепр-1" продлил контракт с 16-летним рекордсменом УПЛ
6 октября, 2020, 21:21
Спортивный клуб "Днепр-1" подписал новый контракт с 16-летним полузащитником Егором Ярмолюком
Об этом сообщает официальный сайт "Днепр-1".
Новый договор подписан на три года. Финансовые условия сделки не сообщаются.
Егор Ярмолюк является воспитанником днепровской "Академии". 16-летний полузащитник уже успел провести 3 матча в Украинской Премьер-лиге. Он стал самым молодым полевым игроком, который выходил в основном составе команды УПЛ.
- 3 октября "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место.
- 4 октября стало известно, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19, вся команда пошла на самоизоляцию.
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