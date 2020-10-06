ЕС готов принять участие в создании "Крымской платформы", - Зеленский
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 22-го саммита Украина - ЕС, сообщает пресс-центр Офиса президента.
"Мы благодарны нашим партнерам за последовательность и поддержку. Недавнее решение о санкциях за строительство железнодорожного перехода через Керченский мост ее доказывают", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, участники встречи подробно обсудили регулярные нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и привлечение ЕС к защите крымчан, страдающих от временной оккупации и политических преследований на полуострове.
"Я рад, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к нашей инициативе по формату "Крымская платформа", - резюмировал президент.
Читайте также: Саммит Украина-ЕС: подписали соглашения о модернизации Укрпочты, поддержку гражданского общества и регионов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции