ЕС готов принять участие в создании "Крымской платформы", - Зеленский

6 октября, 2020, 21:22

ЕС выразил готовность присоединиться к украинской инициативе по созданию Крымской платформы

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 22-го саммита Украина - ЕС, сообщает пресс-центр Офиса президента.

"Мы благодарны нашим партнерам за последовательность и поддержку. Недавнее решение о санкциях за строительство железнодорожного перехода через Керченский мост ее доказывают", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, участники встречи подробно обсудили регулярные нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и привлечение ЕС к защите крымчан, страдающих от временной оккупации и политических преследований на полуострове.

"Я рад, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к нашей инициативе по формату "Крымская платформа", - резюмировал президент.

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