Саммит Украина-ЕС: подписали соглашения о модернизации Укрпочты, поддержку гражданского общества и регионов

6 октября, 2020, 20:52

В Брюсселе, на полях 22-го Саммита Украина - Европейский Союз, в присутствии президента Владимира Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля был подписан ряд двусторонних документов

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и член Европейской комиссии по вопросам европейской политики соседства Оливер Варгеи подписали соглашение между правительством Украины и Еврокомиссией о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы".

Общий вклад ЕС в рамках Соглашения составляет 30 млн евро.

Также Стефанишина и Варгеи подписали соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины". Документ подразумевает помощь ЕС для укрепления демократии в Украине.

Кроме того, подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине". Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 10 млн евро.

Министр развития громад Алексей Чернышев и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова подписали соглашение о финансировании проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". Целью заключения соглашения является привлечение помощи Европейского инвестиционного банка на финансирование мероприятий, направленных на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине. Общий вклад ЕИБ в рамках соглашения составляет 300 млн евро.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова подписали гарантийное соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)".

Также генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский и Павлова подписали соглашение "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)". Благодаря кредиту Укрпочта модернизирует логистическую сеть путем строительства трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и соответствующей ІТ-инфраструктуры.