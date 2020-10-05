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Espreso.tvЭкономикаИз-за коррупционного нарушения: Кабмин начал служебную проверку руководителя "Энергоатома"

Из-за коррупционного нарушения: Кабмин начал служебную проверку руководителя "Энергоатома"


фото: censor.net
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил провести служебную проверку в. и. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина из-за совершения им коррупционного правонарушения

Об этом пишет издание "Наши деньги".

"Инициатором проведения служебного расследования выступило Министерство энергетики", - пишет издание.

Согласно письму Минэнерго Шмыгалю, которое есть в распоряжении "Наших денег", Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вынесло предписание Котину за нарушение закона "О предотвращении коррупции".

Отмечается, что, согласно процедуре, служебное расследование проводится с отстранением должностного лица или без.

  • Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что Украина продолжает платить России ежегодно $ 150-200 млн за хранение отработанного ядерного топлива из-за затягивания строительства собственного центрального хранилища для его хранения.
  • Министерство энергетики поручило Энергоатому ускорить строительство хранилища отработанного ядерного топлива.
  • 29 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение экс-нардепу и должностному Энергоатому в получении неправомерной выгоды в виде трех квартир общей стоимостью 4,4 млн грн.

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