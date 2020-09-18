Из-за затягивания строительства хранилища: Украина ежегодно платит России до $200 млн за хранение ядерных отходов - "Схемы"

18 сентября, 2020, 17:19

Украина продолжает платить России ежегодно $150-200 млн за хранение отработанного ядерного топлива из-за затягивания строительства собственного центрального хранилища для его хранения

Об этом пишут "Схемы".

"Украина продолжает ежегодно платить России $150-200 млн за хранение отработанного ядерного топлива из-за многолетнего затягивания строительства собственного Централизованного хранилища для его хранения и вероятных коррупционных сговоров при строительстве проекта", - говорится в расследовании "Схем".

По информации журналистов, на реализацию идеи строительства в Чернобыльской зоне отчуждения собственного Централизованного хранилища, где бы хранилось отработанное топливо с трех украинских атомных станций, уже потрачено 18 лет и почти 1,5 млрд грн.

"За это время около двух миллиардов долларов Украина уже заплатила России за вывоз этого топлива на временное хранение", - отмечает издание.

Отмечается, что среди причин, по которым стратегический объект до сих пор не введен в эксплуатацию, - вероятные коррупционные сговоры, обстоятельства которых изучают правоохранители.

Так, в 2017 году оператор украинских атомных электростанций НАЭК "Энергоатом" на миллиардном тендере выбрал генподрядчика строительства хранилища - фирму "СК Укрстроймонтаж", в то время единственной владелицей которой была Наталья Микитась - жена народного депутата VIII созыва Максима Микитася, бывшего президента крупной строительной компании - корпорации "Укрбуд".

Позже в фирме-генподрядчике заявили о нехватке денег. Для завершения строительства "Энергоатом" объявил новый тендер более чем на 650 млн грн, который не состоялся из-за обнаруженного сговора между "БК Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж".

Компании оштрафовали и запретили им участвовать в дальнейших торгах в течение 3 лет. При этом в фирме "Укрстроймонтаж" заявили, что будут обжаловать это решение.

"Стратегический объект, который уже обошелся государственному "Энергоатому" почти в полтора миллиарда гривен, требует еще денег для завершения его строительства. В августе "Энергоатом" объявил новый тендер на работы по завершению строительства на 656 млн гривен. Это - длительный процесс. Следовательно, это означает, что и в этом году Украина продолжит платить России за вывоз из украинских АЭС отработанного ядерного топлива сотни миллионов долларов", - говорится в расследовании.

Кроме того, "Схемы" обнаружили, что после победы семьи Микитася на тендере "Энергоатома" у топменеджеров появилась недвижимость в его жилом комплексе.

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