Минэнерго поручило ускорить строительство хранилища отработанного ядерного топлива: это сэкономит государству $200 млн ежегодно

25 сентября, 2020, 14:58

Министерство энергетики поручило Энергоатому ускорить строительство хранилища отработанного ядерного топлива, ввод в эксплуатацию которого позволит государству избавиться от монопольной зависимости от Российской Федерации в этой сфере и экономить $200 млн ежегодно

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Строительство ЦХОЯТ (централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. - ред.) Является самым масштабным проектом в области ядерной энергетики Украины. С введением собственного хранилища в эксплуатацию Украина избавится от монопольной зависимости от России в контексте хранения отработанного ядерного топлива. К тому же, наше государство, используя собственное хранилище, сможет экономить около 200 млн долларов США в год, которые сейчас выплачиваются Российской Федерации", - цитирует пресс-служба слова министра энергетики Ольги Буславець.

Отмечается, что согласно действующему графику в декабре этого года первая очередь хранилища должна быть запущена.

По словам и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, график будет соблюден. Вместе с тем он отметил, что для использования хранилища необходимо построить железнодорожные пути на участке леса, находящегося на балансе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, что требует получения разрешения. При этом такие работы, по техническим причинам, могут проводиться только в теплое время года.

Отмечается, что в настоящее время Минэнерго дало ряд поручений НАЭК "Энергоатом" относительно своевременного завершения строительства хранилища. В частности, Энергоатом обязан активизировать реализацию проекта, еженедельно отчитываться о состоянии строительства, существующих проблемах и статусе их решения, а также актуализировать график строительства хранилища.

Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что Украина продолжает платить России ежегодно $ 150-200 млн за хранение отработанного ядерного топлива из-за затягивания строительства собственного центрального хранилища для его хранения.

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