 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМинэнерго поручило ускорить строительство хранилища отработанного ядерного топлива: это сэкономит государству $200 млн ежегодно

Минэнерго поручило ускорить строительство хранилища отработанного ядерного топлива: это сэкономит государству $200 млн ежегодно


фото: korrespondent.net
Министерство энергетики поручило Энергоатому ускорить строительство хранилища отработанного ядерного топлива, ввод в эксплуатацию которого позволит государству избавиться от монопольной зависимости от Российской Федерации в этой сфере и экономить $200 млн ежегодно

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Строительство ЦХОЯТ (централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. - ред.) Является самым масштабным проектом в области ядерной энергетики Украины. С введением собственного хранилища в эксплуатацию Украина избавится от монопольной зависимости от России в контексте хранения отработанного ядерного топлива. К тому же, наше государство, используя собственное хранилище, сможет экономить около 200 млн долларов США в год, которые сейчас выплачиваются Российской Федерации", - цитирует пресс-служба слова министра энергетики Ольги Буславець.

Отмечается, что согласно действующему графику в декабре этого года первая очередь хранилища должна быть запущена.

По словам и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, график будет соблюден. Вместе с тем он отметил, что для использования хранилища необходимо построить железнодорожные пути на участке леса, находящегося на балансе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, что требует получения разрешения. При этом такие работы, по техническим причинам, могут проводиться только в теплое время года.

Отмечается, что в настоящее время Минэнерго дало ряд поручений НАЭК "Энергоатом" относительно своевременного завершения строительства хранилища. В частности, Энергоатом обязан активизировать реализацию проекта, еженедельно отчитываться о состоянии строительства, существующих проблемах и статусе их решения, а также актуализировать график строительства хранилища.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать