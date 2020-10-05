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Espreso.tvОбществоСтепанов назвал условие, при котором Украина вернется к жесткому карантину

Степанов назвал условие, при котором Украина вернется к жесткому карантину


фото: glavcom
Министерство здравоохранения Украины инициирует возвращение к более строгому карантину, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МЗ.

По словам Степанова, если ситуация с распространением эпидемии коронавирусной болезни будет ухудшаться, МЗ инициирует возвращение более жестких карантинных ограничений.

"Понятно, что локдаун - это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации МЗ", - отметил он.

Степанов также отметил, что жесткие ограничения помогают снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную"категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней составил 615 больных. Через неделю он снизился до 484", - подчеркнул он.

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