В Украине коронавирусом заразились более 230 тыс. человек, в течение суток - 3774 новых случая
Об этом сообщает пресслужба Минздрава.
В течение суток 4 октября было зафиксировано 3774 новых случая коронавируса, 33 пациента умерли, 1145 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- Винницкая область - 6822 случая;
- Волынская область - 8734 случая;
- Днепропетровская область - 7137 случаев;
- Донецкая область - 4413 случаев;
- Житомирская область - 6934 случая;
- Закарпатская область - 10 219 случаев;
- Запорожская область - 4630 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 345 случаев;
- Кировоградская область - 1184 случая;
- г. Киев - 24 736 случаев;
- Киевская область - 9918 случаев;
- Львовская область - 21 294 случая;
- Луганская область - 1294 случая;
- Николаевская область - 3819 случаев;
- Одесская область - 14 729 случаев;
- Полтавская область - 2965 случаев;
- Ровенская область - 13 248 случаев;
- Сумская область - 5453 случая;
- Тернопольская область - 14 421 случай;
- Харьковская область - 20 964 случая;
- Херсонская область - 1496 случаев;
- Хмельницкая область - 6968 случаев;
- Черновицкая область - 15 286 случаев;
- Черкасская область - 4550 случаев;
- Черниговская область - 4677 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 октября по Центра поступило 3604 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.
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