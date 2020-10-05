В Украине коронавирусом заразились более 230 тыс. человек, в течение суток - 3774 новых случая

5 октября, 2020, 09:20

По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине зафиксировано 230 236 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 4430 - летальных, 101252 человека выздоровели

Об этом сообщает пресслужба Минздрава.

В течение суток 4 октября было зафиксировано 3774 новых случая коронавируса, 33 пациента умерли, 1145 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

- Винницкая область - 6822 случая;

- Волынская область - 8734 случая;

- Днепропетровская область - 7137 случаев;

- Донецкая область - 4413 случаев;

- Житомирская область - 6934 случая;

- Закарпатская область - 10 219 случаев;

- Запорожская область - 4630 случаев;

- Ивано-Франковская область - 14 345 случаев;

- Кировоградская область - 1184 случая;

- г. Киев - 24 736 случаев;

- Киевская область - 9918 случаев;

- Львовская область - 21 294 случая;

- Луганская область - 1294 случая;

- Николаевская область - 3819 случаев;

- Одесская область - 14 729 случаев;

- Полтавская область - 2965 случаев;

- Ровенская область - 13 248 случаев;

- Сумская область - 5453 случая;

- Тернопольская область - 14 421 случай;

- Харьковская область - 20 964 случая;

- Херсонская область - 1496 случаев;

- Хмельницкая область - 6968 случаев;

- Черновицкая область - 15 286 случаев;

- Черкасская область - 4550 случаев;

- Черниговская область - 4677 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 октября по Центра поступило 3604 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 297 096 сообщений о подозрении на COVID-19.

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