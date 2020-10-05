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Espreso.tvОбществоОПУ: карантинные ограничения в "красной" зоне дают положительный результат

ОПУ: карантинные ограничения в "красной" зоне дают положительный результат


фото: dialog.ua
В городах, находящихся в "красной" зоне карантина, снижается динамика заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что в городах, которые находились в "красных" зонах, снижается динамика заболеваемости коронавирусом.

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нужно ускориться по обеспечению кислородом койко-мест пациентов с COVID-19.

"По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель - более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются неделями. И нам надо это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий ", - отметил Зеленский.

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