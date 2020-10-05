ОПУ: карантинные ограничения в "красной" зоне дают положительный результат
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Отмечается, что в городах, которые находились в "красных" зонах, снижается динамика заболеваемости коронавирусом.
Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нужно ускориться по обеспечению кислородом койко-мест пациентов с COVID-19.
"По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель - более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются неделями. И нам надо это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий ", - отметил Зеленский.
- В течение суток 4 октября было зафиксировано 3774 новых случая коронавируса, 33 пациента умерли, 1145 - выздоровели.
- 5 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирования .
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