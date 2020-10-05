"Фейки о "сдаче Крыма" юридически опровергнуты": Луценко рассказал, как приговор Януковичу определяет Россию агрессором и оккупантом

5 октября, 2020, 14:12

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что после судебного решения относительно приговора экс-президенту Виктору Януковичу, все фейки о "сдаче Крыма украинскими политиками" являются юридически опровергнутыми

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе 13-летний приговор за госизмену Януковичу стало победой Майдана. Если экс-президент предавал государство, то борьба с ним - законное право верных граждан Украины", - отметил Луценко.

Он отметил, что отныне все кремлевские тезисы о госперевороте 2014 - юридически беспочвенны.

Так, по словам Луценко, в тексте приговора есть "еще одна бомба для Кремля" и приговор суда четко определяет Россию как агрессора и оккупанта: "В течение конца февраля - начала марта 2014 года российским военнослужащим, с помощью нерегулярных паравоенных подразделений так называемой "самообороны" и "казаков", удалось ... осуществить полную военную оккупацию части Украины - полуострова Крым ".

Луценко также отметил, что в тексте приговора говорится, что при этом военнослужащие Российской Федерации действовали непосредственно на выполнение приказов и политических задач высших должностных лиц Российской Федерации, которые не только координировали действия военных, но и реализовывали другие средства борьбы (дипломатические, идеологические и информационные) , с целью оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя, а в дальнейшем - аннексию.

"Учитывая, что военная оккупация Российской Федерацией полуострова Крым имела неправомерный характер, поскольку осуществлялась без санкции Совета Безопасности ООН, была актом самообороны Российской Федерации по отношению к Украине, а также не была правомерным мероприятием по спасению граждан Российской Федерации на территории Украины, в частности - проявлением гуманитарной интервенции, суд рассматривает оккупацию территории Украины как акт агрессии Российской Федерации против Украины, что является грубым нарушением международного права, а также национального права Украины и Российской Федерации ", - сообщил он.

По словам Луценко, после этого судебного решения все фейки о "сдаче Крыма украинскими политиками" являются юридически опровергнутым.

"Благодаря стороне обвинения и судьи В. Девятко отныне фактом является агрессия РФ, что привела к оккупации части территории Украины. Думаю, вместе с тысячами других доказательств это судебное решение станет серьезным аргументом для Международного уголовного суда в Гааге", - добавил бывший генпрокурор.

Решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе 13 летний приговор за госизмену Януковичу, стало победой ... Опубликовано Юрий Луценко Понедельник, 5 октября 2020 г.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

2 октября Киевский апелляционный суд оставил приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене в виде 13 лет тюрьмы.

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