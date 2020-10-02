Госизмена Януковича: апелляционный суд подтвердил приговор, адвокаты будут обжаловать его в Верховном
2 октября, 2020, 16:54
Киевский апелляционный суд оставил приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене в виде 13 лет тюрьмы
Об этом в комментарии Укринформу сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
"Решением суда апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор - без изменений", - уточнил адвокат.
В то же время в Facebook Сердюк написал, что это решение будет обжаловано в Верховном Суде.
"Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном Суде в кратчайшие сроки", - написал адвокат.
- 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры