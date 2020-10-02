Госизмена Януковича: апелляционный суд подтвердил приговор, адвокаты будут обжаловать его в Верховном

2 октября, 2020, 16:54

Киевский апелляционный суд оставил приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене в виде 13 лет тюрьмы

Об этом в комментарии Укринформу сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

"Решением суда апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор - без изменений", - уточнил адвокат.

В то же время в Facebook Сердюк написал, что это решение будет обжаловано в Верховном Суде.

"Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном Суде в кратчайшие сроки", - написал адвокат.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.