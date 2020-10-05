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Espreso.tvОбществоНа доплаты врачам направили 670 млн грн, - Шмыгаль

На доплаты врачам направили 670 млн грн, - Шмыгаль


фото: reuters
По словам премьер-министра Украины, половина больниц уже получила средства на доплаты врачам в связи с COVID-19 за сентябрь этого года

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил, что на выплату повышенных зарплат украинским врачам направили более 670 млн грн.

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По словам Шмыгаля, половина медицинских учреждений уже получила средства на выплату повышенных зарплат врачам за сентябрь текущего года. В общем - это более 670 млн грн.

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Отмечается, что договоры с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц.

В ходе совещания Шмыгаль рассказал Зеленскому, что ограничительные меры по регионам дают положительные результаты.

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