На доплаты врачам направили 670 млн грн, - Шмыгаль

5 октября, 2020, 14:14

По словам премьер-министра Украины, половина больниц уже получила средства на доплаты врачам в связи с COVID-19 за сентябрь этого года

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил, что на выплату повышенных зарплат украинским врачам направили более 670 млн грн.

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По словам Шмыгаля, половина медицинских учреждений уже получила средства на выплату повышенных зарплат врачам за сентябрь текущего года. В общем - это более 670 млн грн.

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Отмечается, что договоры с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц.

В ходе совещания Шмыгаль рассказал Зеленскому, что ограничительные меры по регионам дают положительные результаты.

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