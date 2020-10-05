На доплаты врачам направили 670 млн грн, - Шмыгаль
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил, что на выплату повышенных зарплат украинским врачам направили более 670 млн грн.
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По словам Шмыгаля, половина медицинских учреждений уже получила средства на выплату повышенных зарплат врачам за сентябрь текущего года. В общем - это более 670 млн грн.
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Отмечается, что договоры с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц.
В ходе совещания Шмыгаль рассказал Зеленскому, что ограничительные меры по регионам дают положительные результаты.
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