Кабмин планирует отменить повышение зарплат учителям с 2021 года, - Федерация профсоюзов
Соответствующий проект постановления размещен на сайте Федерации профсоюзов.
Согласно тексту документа, правительство планирует остановить до 31 декабря 2021 действие постановления от 10 июля 2019 №822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки".
Указанным постановлением с 1 января 2021 года должен быть установлен наименьший размер должностного оклада педагогического работника на уровне трех размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, отсрочка повышения заработных плат в год происходит "в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования".
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