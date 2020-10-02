Кабмин планирует отменить повышение зарплат учителям с 2021 года, - Федерация профсоюзов

2 октября, 2020, 12:38

Кабинет министров планирует отсрочить до конца 2021 года повышение зарплат учителям в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Федерации профсоюзов.

Согласно тексту документа, правительство планирует остановить до 31 декабря 2021 действие постановления от 10 июля 2019 №822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки".

Указанным постановлением с 1 января 2021 года должен быть установлен наименьший размер должностного оклада педагогического работника на уровне трех размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, отсрочка повышения заработных плат в год происходит "в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования".

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