Аваков попросил у Шмыгаля еще почти 2 млрд грн с COVID-фонда на доплаты полицейским, - StateWatch

2 октября, 2020, 13:43

В начале сентября министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно предоставления дополнительных 1,9 млрд грн с COVID-фонда на доплаты полицейским

Об этом пишет сообщила общественная организация StateWatch.

"В обращении МВД отмечается, что постановлением КМУ №485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,249 миллиарда гривен. По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2.237 млрд грн", - пишет StateWatch.

При этом в письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября 2020 года необходимо еще 1,979 млрд грн.

В частности, отмечается, что эти средства могут получить 54 352 полицейский, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека, а доплаты соответственно составят 7,67 тыс. грн.

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