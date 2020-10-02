Аваков попросил у Шмыгаля еще почти 2 млрд грн с COVID-фонда на доплаты полицейским, - StateWatch
Об этом пишет сообщила общественная организация StateWatch.
"В обращении МВД отмечается, что постановлением КМУ №485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,249 миллиарда гривен. По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2.237 млрд грн", - пишет StateWatch.
При этом в письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября 2020 года необходимо еще 1,979 млрд грн.
В частности, отмечается, что эти средства могут получить 54 352 полицейский, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека, а доплаты соответственно составят 7,67 тыс. грн.
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