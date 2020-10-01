9 тыс. случаев заражения COVID-19 ежедневно к концу года: ВОЗ сделала прогноз для Украины

1 октября, 2020, 12:16

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихта, количество ежедневно инфицированных коронавирусом будет увеличиваться до конца года

Об этом заявил руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью "Суспільному".

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тыс., и может составлять от 7 до 9 тыс. случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", - рассказал Хабихт.

Чиновник ВОЗ отметил, что подобная тенденция наблюдается во всех странах, ведь болезнь пока не искоренили.

"В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в общинах. Мы не сузили передачу до кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела, - ред.), к которому идут многие страны Европы. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый человек регулярно моет руки. Также мы видим, что каждый третий не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия", - подчеркнул руководитель офиса ВОЗ в Украине.

На вопрос, как, по его прогнозу, до конца года будет расти количество случаев заболевания, Хабихт ответил:

"Трудно давать какую-то оценку. Но если в декабре мы начнем фиксировать более 9 тыс. случаев в день, я буду немного больше обеспокоен", - резюмировал он.

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