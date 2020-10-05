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Espreso.tvМирАзербайджан заявил об еще одном обстреле армянами города Гянджа

Азербайджан заявил об еще одном обстреле армянами города Гянджа

Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, вновь обстреляли Гянджу. Это второй по величине город в Азербайджане

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

"Армянские вооруженные силы в очередной раз подвергают обстрелу город Гянджа", - говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье днем, 4 октября, Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджа.

Город Гянджа расположен за пределами Нагорного Карабаха. Армяне утверждают, что у города находится база азербайджанских беспилотников и удары осуществляются по ней.

 
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