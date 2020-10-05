Азербайджан заявил об еще одном обстреле армянами города Гянджа
5 октября, 2020, 20:05
Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, вновь обстреляли Гянджу. Это второй по величине город в Азербайджане
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
"Армянские вооруженные силы в очередной раз подвергают обстрелу город Гянджа", - говорится в сообщении.
Напомним, что в воскресенье днем, 4 октября, Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджа.
Город Гянджа расположен за пределами Нагорного Карабаха. Армяне утверждают, что у города находится база азербайджанских беспилотников и удары осуществляются по ней.
- Ранее Азербайджан заявил, что установил контроль над важным населенным пунктом Суговушан, а также над рядом сел в зоне вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.
- 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Джебраил в Нагорном Карабахе.
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