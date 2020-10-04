Азербайджан заявил, что взял город в Нагорном Карабахе, Армения все опровергает
О взятии города Алиев сообщил в twitter.
"Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в регионе. Любим азербайджанскую армию! Карабах - это Азербайджан", - написал Алиев.
В то же время, армянская агентство Aysor, утверждает, что эта информация не соответствует действительности.
"Армия обороны контролирует ситуацию во всех направлениях, заставляя противника терпеть поражения", - заверил представитель президента самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян.
Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!- Ilham Aliyev (@presidentaz) October 4, 2020
- В течение субботы, 3 октября 2020 года, Азербайджан заявил, что установил контроль над важным населенным пунктом Суговушан, а также рядом сел в зоне вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры