Азербайджан заявил, что взял город в Нагорном Карабахе, Армения все опровергает

4 октября, 2020, 17:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Джебраил в Нагорном Карабахе, Армения утверждает, что удерживает контроль над населенным пунктом

О взятии города Алиев сообщил в twitter.

"Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в регионе. Любим азербайджанскую армию! Карабах - это Азербайджан", - написал Алиев.

В то же время, армянская агентство Aysor, утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

"Армия обороны контролирует ситуацию во всех направлениях, заставляя противника терпеть поражения", - заверил представитель президента самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян.

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан! - Ilham Aliyev (@presidentaz) October 4, 2020

В течение субботы, 3 октября 2020 года, Азербайджан заявил, что установил контроль над важным населенным пунктом Суговушан, а также рядом сел в зоне вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.

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