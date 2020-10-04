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Espreso.tvМирАзербайджан заявил, что взял город в Нагорном Карабахе, Армения все опровергает

Азербайджан заявил, что взял город в Нагорном Карабахе, Армения все опровергает


фото: Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Джебраил в Нагорном Карабахе, Армения утверждает, что удерживает контроль над населенным пунктом

О взятии города Алиев сообщил в twitter.

"Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в регионе. Любим азербайджанскую армию! Карабах - это Азербайджан", - написал Алиев.

В то же время, армянская агентство Aysor, утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

"Армия обороны контролирует ситуацию во всех направлениях, заставляя противника терпеть поражения", - заверил представитель президента самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян.

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