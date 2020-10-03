Ермак объяснил, зачем Фокина приглашали в ТКГ
Об этом Ермак заявил в интервью "Украине 24" .
По его словам, решение о приглашении бывшего Премьер-министра Украины Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу было коллективным и принималось с учетом его политического опыта.
"Оно принималось с учетом того, что Фокин родился на Донбассе, прошел очень долгий путь, очень известный в Донбассе. Плюс он имеет большой опыт. То есть было желание, чтобы такой человек с таким опытом и мудростью добавился в ТКГ", - сказал Фокин.
Он отметил, что если бы Фокин делал провокационные заявления о Донбассе раньше, то его бы не приглашали в ТКГ.
"Если эта позиция становится публичной, то в этом должна была быть дана оценка, и она была предоставлена", - отметил Ермак.
- Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе
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