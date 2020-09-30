Зеленский уволил Фокина с ТКГ
30 сентября, 2020, 13:20
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе
Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.
"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе В.Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в документе.
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Указ вступает в силу со дня опубликования.
- Напомним, 29 сентября Витольд Фокин заявил, что "не видел подтверждений" войны Украины с Россией
- Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе раскритиковала заявления Витольда Фокина по войне на Донбассе, сделанные в Верховной Раде.
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