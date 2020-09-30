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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Фокина с ТКГ

Зеленский уволил Фокина с ТКГ

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе В.Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в документе.

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Указ вступает в силу со дня опубликования.

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