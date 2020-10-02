Жеребьевка Лиги Европы: определились все возможные соперники "Зари"

2 октября, 2020, 12:29

Сегодня состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по итогам которого соперников получит луганская "Заря"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

1 октября состоялись заключительные матчи квалификации Лиги Европы, по итогам которых определились все участники группового раунда. Украина на основной стадии ЛЕ в нынешнем сезоне будет представлять луганская "Заря", которая во время жеребьевки будет находиться в четвертой корзине.

Во время жеребьевки УЕФА разводить украинские и российские клубы.

Жеребьевка Лиги Европы:

Корзина 1: "Арсенал" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Рома" (Италия), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Байер" (Германия), "Вильярреал" (Испания ), ЦСКА (Россия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), "Селтик" (Шотландия).

Корзина 2: "Динамо" З (Хорватия), "Спарта" П (Чехия), "Славия" П (Чехия), "Лудогорец" (Болгария), "Янг Бойз" (Швейцария), "Црвена Звезда" (Сербия), "Рапид" В (Австрия), "Лестер" (Англия), "Карабах" (Азербайджан), ПАОК (Греция), "Стандард" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания).

Корзина 3: "Гранада" (Испания), "Милан" (Италия), АЗ (Нидерланды), "Фейеноорд" (Нидерланды), АЕК (Греция), "Маккаби" Т.-А. (Израиль), "Рейнджерс" (Шотландия), "Мольде" (Норвегия), "Хоффенхайм" (Германия), ЛАСК (Австрия), "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль), ЧФР "Клуж" (Румыния).

Корзина 4: "Заря" (Украина), "Ницца" (Франция), "Лилль" (Франция), "Риека" (Хорватия), "Дандолк" (Ирландия), "Слован" (Чехия), "Антверпен" (Бельгия ), "Лех" (Польша), "Сивасспор" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия), "Омония" (Кипр), ЦСКА (Болгария).

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