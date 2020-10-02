Взрывы в Бейруте: Ливан хочет арестовать российских капитана и владельца корабля, который привез груз аммиачной селитры

2 октября, 2020, 07:53

Власти Ливана обратились в Интерпол с просьбой выдать ордер на арест россиян - капитана и владельца корабля, который привез груз аммиачной селитры в порт Бейрута

Об этом сообщает Радио Свобода.

Публичное обвинение Ливана просит об этом аресте в рамках расследования причин взрыва, который привел к смерти около 200 человек.

Власти страны видит причину взрыву 4 августа во почти 3000 тонн аммиачной селитры, годами хранились в ненадлежащих условиях в порту Бейрута.

Известно, что грузовое судно Rhosus под молдавским флагом, которое шло из Грузии на завод по производству взрывчатки в Мозамбике, привезло удобрение в Бейрут в 2013 году.

Капитаном судна был российский гражданин Борис Прокошев. Считается, что Прокошев сейчас находится в России. Владельцем судна является российский бизнесмен Игорь Гречушкин,, который живет на Кипре. В августе Гречушкина допросила полиция по запросу офиса Интерпола в Ливане.

Rhosus так и не оставил Бейрут через юридический спор относительно портовых сборов и дефектов судна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb