Взрывы в Бейруте: Ливан хочет арестовать российских капитана и владельца корабля, который привез груз аммиачной селитры
Об этом сообщает Радио Свобода.
Публичное обвинение Ливана просит об этом аресте в рамках расследования причин взрыва, который привел к смерти около 200 человек.
Власти страны видит причину взрыву 4 августа во почти 3000 тонн аммиачной селитры, годами хранились в ненадлежащих условиях в порту Бейрута.
Известно, что грузовое судно Rhosus под молдавским флагом, которое шло из Грузии на завод по производству взрывчатки в Мозамбике, привезло удобрение в Бейрут в 2013 году.
Капитаном судна был российский гражданин Борис Прокошев. Считается, что Прокошев сейчас находится в России. Владельцем судна является российский бизнесмен Игорь Гречушкин,, который живет на Кипре. В августе Гречушкина допросила полиция по запросу офиса Интерпола в Ливане.
Rhosus так и не оставил Бейрут через юридический спор относительно портовых сборов и дефектов судна.
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- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.
- По данным СМИ, спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.
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