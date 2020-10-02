Сервисы Xbox могут официально запустить в Украине до конца года

2 октября, 2020, 15:17

Консоли Xbox Series X и Series S, а также сервисы Game Pass запустят в Украине официально

Об этом передает AIN.UA.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков подтвердил предыдущие договоренности и выразил надежду, что это удастся сделать до конца 2020 года.

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Старт продаж консолей в мире запланирован на 10 ноября ..

Компания Sony объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года.