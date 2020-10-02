 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСервисы Xbox могут официально запустить в Украине до конца года

Сервисы Xbox могут официально запустить в Украине до конца года


фото: ixbt
Консоли Xbox Series X и Series S, а также сервисы Game Pass запустят в Украине официально

Об этом передает AIN.UA.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков подтвердил предыдущие договоренности и выразил надежду, что это удастся сделать до конца 2020 года.

Читайте также: "Дия": Минцифры совместно с Microsoft планирует развивать облачные сервисы более чем за $500 млн

Старт продаж консолей в мире запланирован на 10 ноября ..

  • Компания Sony объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020  года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 октября, 2020 пятница

больше новостей

2 октября, 2020 пятница

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать