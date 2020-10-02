Минцифры совместно с Microsoft планирует развивать облачные сервисы более чем за $500 млн

2 октября, 2020, 14:17

Министерство цифровой трансформации и корпорация Microsoft объявили о начале сотрудничества и внедрения программы Azure Expansion Program, предусматривающий создание гипермасштабированных облачных сервисов более чем на $500 млн

Об этом вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время брифинга, передает Espreso.TV.

"Программа Azure от Microsoft включает развитие облачных сервисов на сумму более $500 млн. Сейчас мы рассматриваем возможность перехода сервиса "Дия 2.0" на облачные сервисы Azure Microsoft", - сказал Федоров.

Так, по его словам, одна из приоритетных целей министерства - за 2,5 года оцифровывать все государственные услуги в Украине.

"Это невозможно сделать, если не будет дата-центра, в котором мы сможем хранить наши данные. А мы особое внимание уделяем сохранению именно в нашей стране. Мы хотим, чтобы сенситивные данные хранились в других странах. И поэтому, по сути, Microsoft может стать первым масштабным проектом, который поможет реализовать нашу амбициозную цель", - подчеркнул он.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Ковалив, одним из аспектов программы президента Украины Владимира Зеленского является цифровое государство.

"Сотрудничество будет включать не только более доступные, более быстрые и качественные услуги для граждан и бизнеса... Оно включает в себя еще один большой образовательный блок. В рамках сотрудничества Министерство цифровой трансформации с компанией Microsoft мы будем учить десятки тысяч молодых украинцев становиться успешными предпринимателями, становиться успешными айтишниками и, собственно, строить в Украине цифровую культуру и цифровую трансформацию", - отметила Кузнецов.

Отметим, Azure - это комплексный облачный сервис компании Microsoft. По информации на сайте сервиса, он содержит более 25 инструментов для создания, хранения и управления программами, приложениями и базами данных. Так, среди инструментов Azure есть системы перевода, распознавания лиц, подписи, текста, а также системы перевода и отслеживания аномалий в данных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb