Sony назвала цены и дату начала продаж PlayStation 5
17 сентября, 2020, 08:43
Компания Sony объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года
Об этом сообщает Укринформ .
Основная модификация будет стоить $ 499, версия без дисковода - $ 399.
Сначала консоль появится в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи, 19 ноября она выйдет в других странах.
Также компания анонсировала такие игры, как Final Fantasy XVI, новую God of War, ролевую игру во вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy.
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