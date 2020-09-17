Sony назвала цены и дату начала продаж PlayStation 5

17 сентября, 2020, 08:43

Компания Sony объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года

Об этом сообщает Укринформ .

Основная модификация будет стоить $ 499, версия без дисковода - $ 399.

Сначала консоль появится в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи, 19 ноября она выйдет в других странах.

Также компания анонсировала такие игры, как Final Fantasy XVI, новую God of War, ролевую игру во вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy.