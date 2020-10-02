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Espreso.tvОбщество"Демсокира" идет на выборы в Киевсовет - суд отменил запрет

"Демсокира" идет на выборы в Киевсовет - суд отменил запрет

Шестой апелляционный суд отменил решение ТИК, которая не зарегистрировала список кандидатов в Киевгорсовет от партии "Демократическая сокира"

Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram.

"Мы идем на выборы в Киевсовет", - сообщили в пресс-служб.

  • "Демократическая Сокира" заявила, что в ночь с 26 на 27 сентября 2020 года Киевская городская территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала список кандидатов в Киевсовет от партии.
  • 30 сентября Окружной административный суд города Киева не допустил политическую партию "Демократическое Топоая Сокира" к участию в местных выборах в Киеве, встав на сторону теризбиркома.

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