"Демсокира" идет на выборы в Киевсовет - суд отменил запрет

2 октября, 2020, 23:09

Шестой апелляционный суд отменил решение ТИК, которая не зарегистрировала список кандидатов в Киевгорсовет от партии "Демократическая сокира"

Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram.

"Мы идем на выборы в Киевсовет", - сообщили в пресс-служб.

"Демократическая Сокира" заявила, что в ночь с 26 на 27 сентября 2020 года Киевская городская территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала список кандидатов в Киевсовет от партии.

30 сентября Окружной административный суд города Киева не допустил политическую партию "Демократическое Топоая Сокира" к участию в местных выборах в Киеве, встав на сторону теризбиркома.