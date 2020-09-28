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Espreso.tvОбщество"Демсокира" заявила об отказе ТИК регистрировать партию на выборы в Киеве

"Демсокира" заявила об отказе ТИК регистрировать партию на выборы в Киеве

"Демократическая Сокира" заявила, что в ночь с 26 на 27 сентября 2020 года Киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла незаконное решение и не зарегистрировала список кандидатов в Киевгорсовет от партии

Об отказе зарегистрировать партию на местные выборы сообщили на партийной странице "Демсокиры" в Facebook.

В партии заявили, что киевская ТИК 4 раза голосовала по их регистрации или отказа в ней.

"Трижды не было достаточно голосов ни на то, чтобы зарегистрировать список, ни на то, чтобы не зарегистрировать. В четвертый раз - они внезапно появились ... на отказ в регистрации", - отметил член партии и кандидат в депутаты в Киевгорсовет Тарас Котов.

"Согласно закону, сегодня (27 сентября, - ред.) в 11:00 утра мы должны были получить постановление Киевской ТИК, в которой было бы объяснение причины отказа (и с этим документом можно было бы идты в суд и обжаловать это решение). На момент публикации поста этого документа, а следовательно, официального признания причины снятия нас с выборов нет. Председатель Киевской ТИК не появилась на работе. Это хуже чем цирк. Это украинская политика ", - прокомментировал он.

В партии подчеркнули, что им не повидомиы официальный повод для отказа в регистрации.

"Из неофициальных источников мы знаем, что был избран поводом для нашего снятие: залог за выборы по Киеву уплаченная со счета всеукраинской, а не местной организации. Но это не причина. Это повод", - добавили в партии.

В "Демсокире" отказ назвали с юридической точки зрения незаконной.

Там отметили, что все ячейки партии из других городов подавались на выборы с идентичной системой внесения залога. В то же время, в партии отметили, что в других городах списки зарегистрировано другими ТИК.

"Все, кому уже ответили, получили положительный ответ. Все, кроме Киева. Кроме столицы, где наши позиции нарабатывались дольше и активнее", - заявили в партии.

"Демсокира" заявила, что будет судиться из-за отказа в регистрации по ускоренной процедуре.

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