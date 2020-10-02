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Espreso.tvОбществоЕсли ситуация будет ухудшаться, врачей не хватит, - Степанов о росте количества больных COVID-19

Если ситуация будет ухудшаться, врачей не хватит, - Степанов о росте количества больных COVID-19


фото: glavcom
2 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае дальнейшего роста количества больных вероятной выглядит нехватка медицинских работников в больницах страны

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заяив во время брифинга, передает " Цензор.НЕТ ".

Степанов отметил, что министерство постоянно увеличивает количество коек в больницах, а также увеличивает объемы тестирования на коронавирус.

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"В любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников", - подчеркнул миинистр.

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Максим Степанов также призвал соблюдать простые правила: пользоваться антисептиками, носить защитные маски, соблюдать социальной дистанции.

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