Ляшко заявил, что в Украине не было первой волны COVID-19
Об этом сообщил в эфире "Украинского радио".
"У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", - отметил Ляшко.
В качестве примера он привел Францию, Испанию, Германию и Великобританию, где четко прослеживаются первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тыс. случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тыс. новых случаев).
Ляшко добавил, что считает, что волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка до 10 тыс., потом падает количество до единичных случаев, и затем вновь выходит на десятки тысяч в день.
- По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихта, количество ежедневно инфицированных коронавирусом будет увеличиваться до конца года. За сутки количество заражений могут составлять от 7 до 9 тыс. случаев .
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