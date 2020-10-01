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Espreso.tvОбществоЛяшко заявил, что в Украине не было первой волны COVID-19

Ляшко заявил, что в Украине не было первой волны COVID-19


фото: moz.gov.ua
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что первой волны пандемии коронавируса в Украине не было, ведь МЗ пыталось предотвратить распространение

Об этом сообщил в эфире "Украинского радио".

"У нас не было волны, а постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было", - отметил Ляшко.

В качестве примера он привел Францию, Испанию, Германию и Великобританию, где четко прослеживаются первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тыс. случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тыс. новых случаев).

Ляшко добавил, что считает, что волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка до 10 тыс., потом падает количество до единичных случаев, и затем вновь выходит на десятки тысяч в день.

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