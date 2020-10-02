Байден получил отрицательный тест на коронавирус

2 октября, 2020, 20:27

У кандидата в президенты США Джо Байдена тест на коронавирус показал отрицательный результат

Об этом сообщает CNN .

"Джо Байден и доктор Джилл Байден прошли сегодня ПЦР-тестирование на COVID-19 и COVID-19 не был выявлен", - сообщил врач Байдена.

Напомним, в США состоялись первые из трех запланированных дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Мелании обнаружили коронавирус .

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