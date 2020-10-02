Байден получил отрицательный тест на коронавирус
2 октября, 2020, 20:27
У кандидата в президенты США Джо Байдена тест на коронавирус показал отрицательный результат
Об этом сообщает CNN .
"Джо Байден и доктор Джилл Байден прошли сегодня ПЦР-тестирование на COVID-19 и COVID-19 не был выявлен", - сообщил врач Байдена.
- Напомним, в США состоялись первые из трех запланированных дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена.
- 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его жены Мелании обнаружили коронавирус .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры