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Espreso.tvМирБайден получил отрицательный тест на коронавирус

Байден получил отрицательный тест на коронавирус

У кандидата в президенты США Джо Байдена тест на коронавирус показал отрицательный результат

Об этом сообщает CNN .

"Джо Байден и доктор Джилл Байден прошли сегодня ПЦР-тестирование на COVID-19 и COVID-19 не был выявлен", - сообщил врач Байдена.

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