Трамп заболел COVID-19

2 октября, 2020, 08:33

У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирус

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Этой ночью у первой леди и меня тест показал положительный результат на COVID-19. Мы немедленно начнем карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе", - написал он.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Напомним, ранее стало известно, что Трамп самоизолируется через коронавирус в своей советницы

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