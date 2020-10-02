Трамп заболел COVID-19
2 октября, 2020, 08:33
У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирус
Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.
"Этой ночью у первой леди и меня тест показал положительный результат на COVID-19. Мы немедленно начнем карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе", - написал он.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Напомним, ранее стало известно, что Трамп самоизолируется через коронавирус в своей советницы
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