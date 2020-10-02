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Espreso.tvМирТрамп заболел COVID-19

Трамп заболел COVID-19


фото: Reuters
У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирус

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Этой ночью у первой леди и меня тест показал положительный результат на COVID-19. Мы немедленно начнем карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп самоизолируется через коронавирус в своей советницы

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