В США прошли первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена

30 сентября, 2020, 07:38

В США прошли первые из трех запланированных дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена

Кандидаты отчитались по поводу своей политической деятельности, высказались относительно борьбы с коронавирусом, о судьбе Верховного суда, экономике страны, расовых проблемах в США, честности предстоящих выборов, сообщает РБК-Украина.

В частности, после смерти Рут Гинсбург, которая 27 лет была судьей Верховного суда, возникла необходимость выдвижения новой кандидатуры. Дональд Трамп считает, что действующий президент имеет право назначить нового судью. Байден настаивает на том, что выбрать нового судью должен победитель будущих выборов.

Отметим, что Трамп хочет назначить Эми Баррет, кандидатуру которой поддерживают религиозные консерваторы.

Кандидаты в президенты обвинили друг друга в отсутствии четкого плана по борьбе с коронавирусом. Байден раскритиковал действия Трампа и обвинил его в недооценке опасности COVID-19 в начале пандемии. А Трамп заявил, что если бы борьбой с коронавируса занимался Байден, то жертв было бы намного больше.

Также Байден обвинил Трампа в том, что во время пандемии коронавируса он собирает многочисленные мероприятия, на которых люди без масок. Трамп на это ответил, что его оппонент просто "не может собрать толпу".

Модератор спросил у Трампа, правда ли то, что он за последние годы заплатил только 750 долларов налогов. Он ответил, что заплатил миллионы налогов.

"Я заплатил миллионы долларов налога. 38 млн долларов в один год, 28 - в следующем году. Вы скоро увидите мою декларацию. Обратитесь в комиссию по выборам, там все есть", - сказал Трамп.

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Модератор спросил Трампа, почему он отменил тренинги по расовой чувствительности. По словам Трампа, такие тренинги якобы объясняли детям, что США - плохая страна и в ней присутствует расизм. На это Байден обвинил Трампа в том, что он сам является расистом.

Трамп также заявил, что во время голосования по почте одному избирателю посылают по два-три бюллетеня, и такое голосование - повод для мошенничества.