Армения готова начать переговоры о прекращении огня на Карабахе

2 октября, 2020, 11:26

МИД Армении заявил о готовности сесть за стол переговоров, одновременно обвиняя Турцию в участии в конфликте и заявляя об участии "иностранных боевиков" в конфликте

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Мы приветствуем тот факт, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне руководителей решительным образом осудили применение силы в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что последовательно отвергают и осуждают применение или угрозу применения силы со стороны Азербайджана, а также - "прямое участие Турции в боевых действиях против Армении и Арцаха".

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"Совместные агрессивные действия Азербайджана и Турции, а также привлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны. Эта агрессия против Арцаха должна быть немедленно прекращена", - озвучили позиционирует карины в МИД.

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"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы будем продолжать решительно противодействовать этой агрессии против Арцаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении восстановления режима прекращения огня, основанного на договоренностях 1994-1995 гг" , - добавили в ведомстве.

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