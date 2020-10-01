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Espreso.tvОбществоАрмения отозвала посла из Израиля из-за якобы поставок оружия Азербайджану

Армения отозвала посла из Израиля из-за якобы поставок оружия Азербайджану

В МИД Армении заявили, что Израиль поставляет оружие Азербайджану, который воюет против Армении в Нагорном Карабахе

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, передает РБК-Украина .

По ее словам, Ереван отозвал своего посла для консультаций.

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"Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции (в Нагорном Карабахе - ред.)", - заявила она.

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