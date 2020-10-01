Армения отозвала посла из Израиля из-за якобы поставок оружия Азербайджану
1 октября, 2020, 21:11
В МИД Армении заявили, что Израиль поставляет оружие Азербайджану, который воюет против Армении в Нагорном Карабахе
Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, передает РБК-Украина .
По ее словам, Ереван отозвал своего посла для консультаций.
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"Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции (в Нагорном Карабахе - ред.)", - заявила она.
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