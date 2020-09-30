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Espreso.tvОбществоАлиев заявил, что Азербайджан прекратит боевые действия после вывода войск Армении из Нагорного Карабаха

Алиев заявил, что Азербайджан прекратит боевые действия после вывода войск Армении из Нагорного Карабаха


фото: reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянские войска должны покинуть Нагорный Карабах

Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан .

"Армения должна отказаться от оккупационной политики. Вместо этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся", - сказал Алиев.

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Он подчеркнул, что единственной причиной, по которой Азербайджан был верным переговорам - это надежда.

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"Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите и вопрос решится. Однако, я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости", - отметил Алиев .

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