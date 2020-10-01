Украинцы смогут посетить матчи "Динамо" и "Шахтера" в ЛЧ
Об этом Андрей Павелко сообщил в facebook.
Стадионы смогут быть заполнены на 30%.
"Матчи сборной Украины против Германии и Испании на НСК "Олимпийский", как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители! Также со зрителями будут проходить и поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы! Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА. разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе. Очень важное решение УЕФА, которое возвращает всем нам невероятные футбольные эмоции и возможность поддержать нашу сборную и наши клубы в еврокубках", - написал президент Украинской ассоциации футбола.
По итогам жеребьевки Лиги чемпионов киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", "Барселоны" и венгерского "Ференцвароша".
Донецкий "Шахтер" в групповом раунде померяется силами с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и немецкой "Боруссией"
Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября. "Шахтер" и "Динамо" будут проводить домашние матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.
Болельщики возвращаются на трибуны в международных матчах !!! Матчи сборной Украины против Германии и ...Опубликовано Андреем Павелко Четверг, 1 октября 2020
- 1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.
- Сегодня, 1 октября, в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.
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