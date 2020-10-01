Оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Станицы Луганской, - штаб ООС
1 октября, 2020, 19:23
Российские наемники обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской
Об этом сообщает штаб ООС.
"С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности наших бригад российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Так, противник провоцировал украинских защитников из автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.
- Напомним, на Луганщине продолжаются пожары. Очаги огня еще остаются вокруг контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".
- Тушение пожаров в районе Станицы Луганской затруднено из-за детонации боеприпасов , которыми оккупанты обстреливали территорию.
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