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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Станицы Луганской, - штаб ООС

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Станицы Луганской, - штаб ООС

Российские наемники обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской

Об этом сообщает штаб ООС.

"С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности наших бригад российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Так, противник провоцировал украинских защитников из автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

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