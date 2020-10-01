Вокруг КПВВ "Станица Луганская" еще остаются очаги пожара, - ГПСУ

1 октября, 2020, 17:29

Очаги огня еще остаются вокруг контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook .

"Военнослужащие ГПСУ и пожарные расчеты ГСЧС продолжают делать все возможное, чтобы огонь не перекинулся на объекты, расположенные непосредственно в КПВВ", - говорится в сообщении.

Пожар отступил от зон сервисов пункта пропуска.

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"В настоящее время огонь несколько отступил от границ КПВВ и сервисных зон. В то же время очаги возгорания все еще остаются вокруг контрольного пункта", - заявили пограничники.