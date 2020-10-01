Вокруг КПВВ "Станица Луганская" еще остаются очаги пожара, - ГПСУ
1 октября, 2020, 17:29
Очаги огня еще остаются вокруг контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook .
"Военнослужащие ГПСУ и пожарные расчеты ГСЧС продолжают делать все возможное, чтобы огонь не перекинулся на объекты, расположенные непосредственно в КПВВ", - говорится в сообщении.
Пожар отступил от зон сервисов пункта пропуска.
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"В настоящее время огонь несколько отступил от границ КПВВ и сервисных зон. В то же время очаги возгорания все еще остаются вокруг контрольного пункта", - заявили пограничники.
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