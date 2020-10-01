Пожары в Луганской области: детонируют боеприпасы, которыми в 2014-2016 годах обстреливали оккупанты, - РГА
1 октября, 2020, 18:28
Тушение пожаров в районе Станицы Луганской затруднено из-за детонации боеприпасов, которыми оккупанты обстреливали территорию
Об этом сообщили в пресс-служба Станично-Луганской РГА.
"Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - говорится в сообщении .
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