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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: детонируют боеприпасы, которыми в 2014-2016 годах обстреливали оккупанты, - РГА

Пожары в Луганской области: детонируют боеприпасы, которыми в 2014-2016 годах обстреливали оккупанты, - РГА


фото: facebook.com/stnrda
Тушение пожаров в районе Станицы Луганской затруднено из-за детонации боеприпасов, которыми оккупанты обстреливали территорию

Об этом сообщили в пресс-служба Станично-Луганской РГА.

"Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - говорится в сообщении .

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