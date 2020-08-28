Убийство Гандзюк: прокурор просит посадить Левина и Мангера на 12 лет

28 августа, 2020, 16:50

Прокуратура просит приговорить главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого совета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы за убийство Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает Укринформ .

"Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы", - заявил прокурор.

Фигурантов обвиняют в "организации совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, таким образом особого мучения для запугивания пострадавшего на заказ, повлекшего смерть потерпевшего".

В частности, им инкриминируют нарушения, предусмотренные ч.3. ст. 27 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

И Мангер, и Левин заявили, что не признают своей вины в убийстве.

Суд Киева арестовал до 18 октября Владислава Мангера и Алексея Левина как фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.