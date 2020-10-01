Цена на газ для украинцев могла бы быть ниже, - эксперт

1 октября, 2020, 07:29

"Укргаздобыча" должно продавать добытые в Украине 14,5 млрд кубометров газа на бирже, тогда цена на газ для населения была бы в районе 4 тыс. грн за тыс. кубометров

Такую позицию высказал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"У "Нафтогаза" есть ресурс, который они добывают, - точнее государства. Если в условиях рынка, - а этот газ сегодня поставляется населению, - с мая 2021 года этот газ должен также поставляться и теплокоммунэнерго. 14,5 млрд кубометров газа хватает для этих двух категорий, - то, соответственно, этот газ должен продаваться на бирже", - сказал Корольчук.

По его словам, возможность купить этот газ на бирже должны иметь все поставщики.

"Это не только "Нафтогаз Украины", это и международные трейдеры, которые зарегистрированы в Украине, это лицензиаты обычные, и газсбыты, все-все-все. И они должны на бирже предложить лучшую цену. И поверьте, эта цена не была бы выше 4 тыс. грн за тыс. кубометров", - убежден эксперт.

Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины" не согласен: "Мы не знаем, сколько стоит украинский газ. Поэтому мы привязались к цене TTF (Title Transfer Facility, виртуальная торговая точка природного газа, - ред.)".

По его словам, реальная цена на газ стимулирует людей экономить.

"У нас общий объем потребления газа с 2014 года, когда он стал стоить реальных денег, до 2019 года сократился на 30%. 30% - это означает, что мы вышли на уровень, когда мы не должны импортировать газ для нужд отопления и населения. Порядка 6 млрд кубометров газа, которые мы сейчас не импортируем - это куча валюты, которую мы не вывозим из страны", - подчеркнул Павлюк.

В Украине с 1 августа заработал рынок газа для населения.

Минэнерго определило НАК "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа.

В Нафтогазе обнародовали условия продажи газа для поставок населению с 1 августа. В частности, цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты.