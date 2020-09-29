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Espreso.tvОбщество"Наемники из 30 стран": Фокин заявил, что "не видел подтверждений" войны Украины с Россией

"Наемники из 30 стран": Фокин заявил, что "не видел подтверждений" войны Украины с Россией


фото: qha.com.ua
Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией

Об этом Фокин заявил на заседании комитета Верховной Рады, передает Hromadske.

"Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Поскольку никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел", - заявил Фокин.

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Он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

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