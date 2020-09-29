"Наемники из 30 стран": Фокин заявил, что "не видел подтверждений" войны Украины с Россией
29 сентября, 2020, 16:40
Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией
Об этом Фокин заявил на заседании комитета Верховной Рады, передает Hromadske.
"Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Поскольку никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел", - заявил Фокин.
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Он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.
- Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин заявил, что необходимо "объявить всеобщую амнистию".
- По мнению Витольда Фокина, на неподконтрольных Украины районах Донецкой и Луганской областей необходимо создать международное временное правительство.
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