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Espreso.tvОбщество"Махрового идиота нельзя прятать за старостью": Аваков призвал "гнать" Фокина с ТКГ

"Махрового идиота нельзя прятать за старостью": Аваков призвал "гнать" Фокина с ТКГ

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал заявление представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина о том, что он не "видит подтверждений" войны Украины с Россией

Об этом он написал в Facebook.

"Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от российских градов под Саур-Могилой и Иловайский?.. Мерзавец", - заявил Аваков.

Он заявил, что "их там нет" - это слова Путина, а не представителя Украины.

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"Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинский.
Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", - подытожил министр.

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