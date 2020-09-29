"Махрового идиота нельзя прятать за старостью": Аваков призвал "гнать" Фокина с ТКГ
Об этом он написал в Facebook.
"Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от российских градов под Саур-Могилой и Иловайский?.. Мерзавец", - заявил Аваков.
Он заявил, что "их там нет" - это слова Путина, а не представителя Украины.
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"Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинский.
Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", - подытожил министр.
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