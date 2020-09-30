Ярош заявил, что готов заменить Кравчука в ТКГ
Об этом ветеран и политик Дмитрий Ярош написал в Facebook.
"Конечно, это ничего не решает." Минские договоренности "- это зло для Украины и их реализация приведет к Украинскому Восстанию, а следовательно, к еще большей крови наших соотечественников. Она нам не надо. Нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую Победу ", - отметил Ярош, комментируя отставку Витольда Фокина.
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"Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру, в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе ..." - добавил он.
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Дмитрий Ярош заметил, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и измены.
Отметим, руководителем украинской делегации в ТКГ сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук.
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