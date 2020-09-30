 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯрош заявил, что готов заменить Кравчука в ТКГ

Ярош заявил, что готов заменить Кравчука в ТКГ


фото: prefiks.co.ua
30 сентября на фоне отставки Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош объявил, что готов стать руководителем от Украины в ТКГ

Об этом ветеран и политик Дмитрий Ярош написал в Facebook.

"Конечно, это ничего не решает." Минские договоренности "- это зло для Украины и их реализация приведет к Украинскому Восстанию, а следовательно, к еще большей крови наших соотечественников. Она нам не надо. Нам нужна не капитуляция, а мир через украинскую Победу ", - отметил Ярош, комментируя отставку Витольда Фокина.

Читайте также: Зеленский уволил Фокина с ТКГ

"Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру, в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе ..." - добавил он.

Читайте также: "Махровым идиота нельзя прятать за старостью": Аваков призвал "гнать" Фокина с ТКГ

Дмитрий Ярош заметил, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и измены.

Отметим, руководителем украинской делегации в ТКГ сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать