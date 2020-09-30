Владельцы автомобилей смогут делиться техпаспортом через приложение "Дия"
30 сентября, 2020, 16:50
У "Дии" появится функции передачи права на управление авто
Об этом сообщает портал "Дия".
"Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно назначить надлежащего пользователя. После того, как владелец авто подтвердит надлежащего пользователя, у другого водителя в Дии отразится свидетельство на управление транспортным средством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полноценная презентация новой услуги состоится 5 октября.
- Напомним, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дия" тестируют применения цифрового свидетельства о рождении, а также сервисы по уплате штрафов и долгов.
- Напомним, ранее Федоров заявил, что с октября в Украине заработает онлайн около 10 государственных сервисов.
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