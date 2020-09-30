Цифровое свидетельство о рождении, уплата штрафов и долгов: Минцифры тестирует в "Дие" новые услуги

30 сентября, 2020, 09:47

В "Дие" тестируют применения цифрового свидетельства о рождении, а также сервисы по уплате штрафов и долгов

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Просмотр и оплата штрафов ПДД, долгов по исполнительному производству и цифровое свидетельство о рождении теперь в Деян. Новые цифровые продукты доступны только тестировщикам приложения", - написал Федоров.

Так, по его словам, сейчас тестируются свидетельства о рождении, выданные с 2004 по 2009 год.

"Гораздо проще платить в онлайне в приложения. Скоро долги имущественного характера можно будет отслеживать не только в приложении, но и в кабинете гражданина на портале", - отметил Федоров.

Он добавил, что в разделе "Исполнительное производство" пользователям будет доступен перечень производств, где они признаны должниками.

Кроме того, планируется, что уплата штрафов или долгов будет происходить в несколько кликов. При этом квитанция будет сохраняться в приложении, ее можно скачать или отправить на электронную почту. После оплаты можно будет отслеживать изменение статуса долга или штрафа.

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